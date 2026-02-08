Österreichs Rodel-Trainer Hackl bei Sturz im Eiskanal schwer verletzt

Schlechte Nachrichten für Österreichs Rodelteam: Nationaltrainer Georg Hackl verletzte sich am Sonntag bei einem Sturz auf der Olympiabahn in Cortina schwer. Die deutsche Eiskanal-Legende musste ins Krankenhaus transportiert werden.

„Ich wollte mir das Training meiner Rodler anschauen. Ich bin auf einen Weg gegangen und ein wenig hochgeklettert, um auf die Bahn zu schauen. Dummerweise ist unter mir etwas weggebrochen und ich bin aus 1,80 Meter auch auf den Kopf gefallen. Ich habe mir mindestens die Schulter ausgerenkt, jetzt muss ich ins Krankenhaus“, sagte der 59-Jährige gegenüber der Bild.