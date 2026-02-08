Drei Hubschrauber im Einsatz

Lawinenabgang in den Tuxer Alpen: Skitourengeher unverletzt

Der Mann wurde bei einem Lawinenabgang auf der Schafseitenspitze verschüttet. Drei Hubschrauber und zwei Bergrettungen standen im Einsatz.

