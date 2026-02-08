Tourengeher im Pinzgau bei Kollision auf Skipiste tödlich verletzt

Maria Alm – Im Skigebiet Maria Alm (Pinzgau) ist am Samstag ein 65-jähriger Skitourengeher beim Zusammenstoß mit einem Skifahrer so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der Pinzgauer war gegen Mittag im Bereich der Schwarzeckalmabfahrt bergauf unterwegs, als er mit dem die Piste abfahrenden 20-Jährigen aus dem Pongau kollidierte. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen, wo der Mann später starb.

Auch der Unfallgegner wurde so schwer verletzt, dass er auf dem Luftweg ins Krankenhaus Schwarzach transportiert werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.