Seltene Phantomqualle

So groß wie ein Schulbus: Forscher filmen riesige Qualle in argentinischer Tiefsee

In 250 Metern Tiefe entdeckten Wissenschafter eine Phantomqualle von der Größe eines Schulbusses. Die Tentakel dieser Tiere können bis zu zehn Meter lang werden.

