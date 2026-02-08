- Überblick
Seltene Phantomqualle
So groß wie ein Schulbus: Forscher filmen riesige Qualle in argentinischer Tiefsee
In 250 Metern Tiefe entdeckten Wissenschafter eine Phantomqualle von der Größe eines Schulbusses. Die Tentakel dieser Tiere können bis zu zehn Meter lang werden.
