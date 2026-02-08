Falsches Eis: Drama um Spenderherz aus Südtirol für Zweijährigen

Ein in Bozen zum Transport vorbereitetes Spenderherz für einen zweijährigen Buben ist auf dem Transportweg „buchstäblich erfroren“.

Bozen – Wegen eines tragischen Fehlers ist in Italien die Transplantation eines Spenderherzens für einen zweijährigen Buben gescheitert. Für das Kind aus Neapel, das bereits von klein auf in Behandlung ist, war endlich ein Ersatzorgan gefunden worden: das Herz eines anderen kleinen Buben, der in Südtirol ertrunken war. Beim Transport wurde es aber nicht wie üblich in herkömmliches Eis gepackt, sondern in viel kälteres Trockeneis. Dadurch wurde das Spenderherz irreparabel beschädigt.

Das Herz stammte von einem Vierjährigen, der in einem Schwimmbad ums Leben gekommen war. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa war im Krankenhaus in Neapel alles für die Transplantation bereit. Beim Öffnen der Kühlbox entdeckten die Ärzte jedoch, dass das Herz für den mehr als 800 Kilometer weiten Transport in Trockeneis gepackt worden war: mehr als minus 78 Grad kaltes Kohlenstoffdioxid. Dadurch sei das Spenderherz „buchstäblich erfroren“.

Staatsanwaltschaften ermitteln

Normalerweise befindet sich das Herz bei solchen Transporten zum Beispiel in einem Beutel mit steriler Konservierungslösung. Diese wird von außen durch herkömmliches Eis – meistens Eiswürfel oder Crushed Ice – gekühlt. Ziel ist es, das Herz auf eine Temperatur zwischen vier und acht Grad abzukühlen, um den Stoffwechsel zu verlangsamen.

Die Eltern des kleinen Buben seien nach der gescheiterten Transplantation verzweifelt, hieß es. Das Kind liegt nun nach wie vor im Krankenhaus und muss auf ein neues Ersatzorgan warten.