Mann schwer verletzt

Durchbrach Fangnetz: Skifahrer stürzte im Zillertal sieben Meter über Brücke ab

Der Mann stürzte über die Brücke und landete auf der dünnen Schneedecke.
© ZOOM.TIROL

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162