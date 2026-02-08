Dritte Medaille für ÖOC
Nur Langenhan war schneller: Rodler Müller jubelte über Olympiasilber
Nach Platz zwei ließ Jonas Müller seinen Emotionen freien Lauf.
Rodel-Europameister Jonas Müller eroberte am Sonntagabend im Eiskanal „Eugenio Monti“ in Cortina d'Ampezzo die dritte rot-weiß-rote Olympiamedaille bei den Winterspielen 2026.
Der 28-jährige Vorarlberger musste sich lediglich dem überragenden Deutschen Max Langenhan geschlagen geben, der viermal Laufbestzeit fuhr. Bronze ging an Lokalmatador Dominik Fischnaller. Die Tiroler Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl mussten sich mit den Rängen fünf und acht begnügen.
Rodeln, Einsitzer Männer
- Gold: Max Langenhan (GER) 3:31,191 Minuten
- Silber: Jonas Müller (AUT) +0,596 Sekunden
- Bronze: Dominik Fischnaller (ITA) +0,934 Sekunden
- Weiter: 5. Nico Gleirscher (AUT) +1,782 - 8. Wolfgang Kindl (AUT) +2,074
Damit hält die ÖOC-Equipe bei einmal Gold und zweimal Silber. Bei den Rodlern sind am Montag und Dienstag die Frauen im Einsitzer-Bewerb im Einsatz. (TT.com)
