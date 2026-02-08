Nur Langenhan war schneller: Rodler Müller jubelte über Olympiasilber

Rodel-Europameister Jonas Müller eroberte am Sonntagabend im Eiskanal „Eugenio Monti“ in Cortina d'Ampezzo die dritte rot-weiß-rote Olympiamedaille bei den Winterspielen 2026.

Der 28-jährige Vorarlberger musste sich lediglich dem überragenden Deutschen Max Langenhan geschlagen geben, der viermal Laufbestzeit fuhr. Bronze ging an Lokalmatador Dominik Fischnaller. Die Tiroler Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl mussten sich mit den Rängen fünf und acht begnügen.

Rodeln, Einsitzer Männer Gold: Max Langenhan (GER) 3:31,191 Minuten

Max Langenhan (GER) 3:31,191 Minuten Silber: Jonas Müller (AUT) +0,596 Sekunden

Jonas Müller (AUT) +0,596 Sekunden Bronze: Dominik Fischnaller (ITA) +0,934 Sekunden

Dominik Fischnaller (ITA) +0,934 Sekunden Weiter: 5. Nico Gleirscher (AUT) +1,782 - 8. Wolfgang Kindl (AUT) +2,074

Damit hält die ÖOC-Equipe bei einmal Gold und zweimal Silber. Bei den Rodlern sind am Montag und Dienstag die Frauen im Einsitzer-Bewerb im Einsatz. (TT.com)