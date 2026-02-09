Geschworene beraten
Mordprozess im Fall Elias: „Die Schuld der Angeklagten ist nahezu unermesslich“
Am Montagvormittag nahmen die angeklagten Eltern im Schwurgerichtssaal Platz. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.
© Daniel Liebl
Am Montag müssen die Geschworenen am Landesgericht über die Schuld von Eltern urteilen, die ihr dreijähriges Kind sadistisch zu Tode gebracht haben sollen. Die Staatsanwältin spricht von einer „absoluten Zumutung“, der Verteidiger davon, dass es keine Erklärung für das Verhalten gebe.