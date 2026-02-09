Kommentar

Weit weg von den sozialen Medaillenplätzen

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Sozialpolitisch hat sich die schwarz-rote Koalition in Tirol erneut selbst ein Armutszeugnis ausgestellt. Der harte Kurs überrascht bei der VP weniger, tut dies bei der SP aber umso mehr.