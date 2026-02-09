Auto-Kollision in Münster: Fahrzeug durchbrach Gartenzaun, 27-Jähriger verletzt

Münster – Am Sonntagabend kam es in Münster zu einem Autounfall. Zwei Fahrzeuge kollidierten seitlich auf der L211 Unterinntalstraße, ein 27-jähriger Autolenker wurde dabei verletzt.

Aber von vorn: Ein 41-Jähriger lenkte sein Auto gegen 20.15 Uhr auf der Unterinntalstraße in Richtung Norden. Ebenso befanden sich eine 39-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren im Fahrzeug. Gleichzeitig befuhr der 27-jährige Mann mit seinem Auto die Straße, es kam zur Kollision.

Der Pkw des 27-Jährigen durchschlug in weiterer Folge einen angrenzenden Gartenzaun und kam auf einer Maueranhöhe in einem Garten zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht werden. Wie schwer er verletzt wurde, war noch unklar.