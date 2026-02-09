Tolles Spendenergebnis

Kunstvolle Karten: Reaktivierte Haller Neujahrs-Tradition brachte 20.000 Euro ein

Eindrucksvoller Erlös: VertreterInnen der regionalen Vinzenzgemeinschaften sowie des Gesundheits- und Sozialsprengels Hall und Umgebung nahmen in der Hypo Bank in Hall den Spendenscheck vom Lambichler Sozialfonds entgegen.
© Tobias Krall
Michael Domanig

Die wiederbelebte Tradition der Neujahrs-Entschuldigungskarten im Raum Hall trägt weiterhin reiche Früchte: Die jüngste Auflage der Aktion, die kulturelle und soziale Aspekte verbindet, brachte knapp 21.000 Euro an Spenden ein. Das Geld fließt vollständig an wichtige regionale Initiativen.

