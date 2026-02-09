Gemeinderäte einstimmig dafür

Nach Klage: Kufsteiner Stadtrat vor Gericht von Verschwiegenheit entbunden

Stadtrat Lukas Blunder stellte im Gemeinderat einen Dringlichkeitsantrag, ihn von der Verschwiegenheitspflicht zu entbinden.
© Michael Mader
Michael Mader

Von Michael Mader

Die Gemeinderäte haben einstimmig beschlossen, dass die Mitglieder des Überprüfungsausschusses von der Verschwiegenheitspflicht entbunden werden. Hintergrund ist eine Aussage von Stadtrat Lukas Blunder (MFG), welche die Mehrheit des Stadtrates als klagenswert empfand.

