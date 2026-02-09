Gemeinderäte einstimmig dafür
Nach Klage: Kufsteiner Stadtrat vor Gericht von Verschwiegenheit entbunden
Stadtrat Lukas Blunder stellte im Gemeinderat einen Dringlichkeitsantrag, ihn von der Verschwiegenheitspflicht zu entbinden.
© Michael Mader
Die Gemeinderäte haben einstimmig beschlossen, dass die Mitglieder des Überprüfungsausschusses von der Verschwiegenheitspflicht entbunden werden. Hintergrund ist eine Aussage von Stadtrat Lukas Blunder (MFG), welche die Mehrheit des Stadtrates als klagenswert empfand.