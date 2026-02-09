Zwei Leichen aufgefunden: Vater (51) soll in Wels 19-jährige Tochter getötet haben

Wels – Ein 51-Jähriger soll in Wels seine 19-jährige Tochter getötet und anschließend Suizid verübt haben. Die Leichen der beiden wurden erst nach Wochen gefunden, bestätigte die Polizei Montagfrüh einen entsprechenden Bericht der Krone. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann seine Tochter in deren Wohnung erstickt und sich dann in seiner eigenen, nicht weit entfernt liegenden Bleibe das Leben genommen hat.