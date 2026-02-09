Sexuelle Selbstbestimmung

Nach Tiroler Scheidungsfall: Höchstgericht sieht Würde in der Ehe auf dem Prüfstand

Scheidungsverfahren verlaufen nicht immer so ruhig wie hier gezeigt ab. Im Fall eines Tiroler Paars aus der Oberschicht, brachte der Kampf um den Unterhalt Pikantes hervor. (Symbolbild)
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Die Scheidung eines Tiroler Paars veranlasste den Obersten Gerichtshof zu Feststellungen, welche die sexuelle Selbstbestimmung in der Ehe stärken. Ein zutiefst schamloser Partner kann Fremdgehen relativieren.

