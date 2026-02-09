Schlitters tanzt: Faschingsball mit Zi-Ga Manda und Schellenschlagern

Die Sportunion Schlitters-Bruck-Strass lädt am Samstag, 14. Februar, zum traditionellen Faschingsball ein. Ab 20 Uhr verwandelt sich das Veranstaltungszentrum Schlitters in eine Faschingshochburg.

Die Besucher erwartet ein Abend voller Musik und guter Stimmung. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Zi-Ga Manda“. Sie bringen die Gäste mit ihren Klängen auf die Tanzfläche. Die „Original Schlitterer Hutteler“ eröffnen den Ball feierlich. Danach treten die Schwazer Schellenschlager mit ihrer Show auf.

Mit Schnitzelsemmel, Hotdogs, Pommes etc. kann sich die Faschings-Gesellschaft kulinarisch stärken. An den Bars gibt es von 20 bis 21 Uhr eine Happy Hour. Jedes Getränk kostet dann zwei Euro.