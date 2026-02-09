Mit DJ Ötzi gemeinsam „Tirol“ singen beim gratis Konzert in Tux
Seinen einzigen Tirol-Tourstopp macht der gefeierte Sänger am 24. Februar auf dem Dorfplatz von Tux-Lanersbach.
Am 24. Februar heißt es wieder: Bühne frei für DJ Ötzi! Der Superstar der österreichischen Musikszene bringt seine legendäre Gipfeltour nach Tux-Lanersbach und verwandelt den Dorfplatz in eine pulsierende Partyzone. Und das bei freiem Eintritt.
DJ Ötzi hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Station in Tux-Lanersbach gemacht und das Publikum mit energiegeladenen Auftritten begeistert. Mit Kult-Hits wie „Ein Stern“, „Anton aus Tirol“ oder „Geboren um dich zu lieben“ sorgt er regelmäßig für ausgelassene Stimmung und unvergessliche Momente.
Mit seinem neuen Song „Tirol“ setzt DJ Ötzi einmal mehr ein musikalisches Ausrufezeichen und unterstreicht seine enge Verbundenheit zur Heimat – umso passender, dass die Gipfeltour 2026 mit dem einzigen Tirol-Stopp in Tux-Lanersbach Station macht. Die Bühne betrifft DJ Ötzi um 21 Uhr, ab 19.30 Uhr heizt ein DJ dem Publikum ein.