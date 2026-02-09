Mit DJ Ötzi gemeinsam „Tirol“ singen beim gratis Konzert in Tux

Seinen einzigen Tirol-Tourstopp macht der gefeierte Sänger am 24. Februar auf dem Dorfplatz von Tux-Lanersbach.

Am 24. Februar heißt es wieder: Bühne frei für DJ Ötzi! Der Superstar der österreichischen Musikszene bringt seine legendäre Gipfeltour nach Tux-Lanersbach und verwandelt den Dorfplatz in eine pulsierende Partyzone. Und das bei freiem Eintritt.

DJ Ötzi hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Station in Tux-Lanersbach gemacht und das Publikum mit energiegeladenen Auftritten begeistert. Mit Kult-Hits wie „Ein Stern“, „Anton aus Tirol“ oder „Geboren um dich zu lieben“ sorgt er regelmäßig für ausgelassene Stimmung und unvergessliche Momente.