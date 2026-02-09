Erneut Lawinenunglück in Südtirol: 18-Jähriger gestorben

Der junge Skitourengeher wurde im Sarntal von den Schneemassen verschüttet. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Innerhalb weniger Tage starben in Norditalien somit sieben Menschen bei Lawinenabgängen.

Sarntal – Erneut kam es in Südtirol zu einem tragischen Lawinenunglück. Ein 18-jähriger Einheimischer ist dabei gestorben. Zu dem Lawinenabgang kam es am Sonntagnachmittag beim Kratzberger See im Sarntal. Der Skitourengeher wurde bei der Abfahrt mitgerissen und verschüttet.

Sein Begleiter setzte sofort den Notruf ab. Bergretter wurden sofort von zwei Rettungshubschraubern zur Unglücksstelle geflogen und begannen sofort mit der Suche. „Diese gestaltete sich schwierig, da es sich um extrem steiles Gelände handelte und weitere Lawinenabgänge nicht ausgeschlossen werden konnten“, erklärte Einsatzleiter Thomas Murr gegenüber stol.it.

Zwar konnte der 18-Jährige, der sich etwa einen Meter unter den Schneemassen befand, in kurzer Zeit geortet und befreit werden. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Erst am Donnerstag kamen bei einem Lawinenabgang im Südtiroler Sulden zwei Wintersportler ums Leben. Am Samstag waren in anderen norditalienischen Regionen vier Lawinentote zu beklagen. (TT.com)