Blech-Pech für Haaser/Matt
Feller jubelte mit Kriechmayr nach Aufholjagd über Kombi-Medaille: „Old but Silber“
Vincent Kriechmayr und Manuel Feller (l.) teilten sich Silber mit Marco Odermatt und Loic Meillard (M.). Franjo von Allmen und Tanguy Nef eroberten Kombi-Gold.
© APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Manuel Feller und Vincent Kriechmayr eroberten am Montag in der Team-Kombination der Herren Platz zwei. Gold ging an Abfahrts-Olympiasieger Franjo von Allmen und Tanguy Nef aus der Schweiz. Einem Tiroler Duo fehlten 0,03 Sekunden auf Edelmetall.