„Ich bin richtig sauer“: Feller braucht nach Kriechmayr-Ärger in der Kombi einen Traumlauf

Italien und Schweiz gaben in der Abfahrt für die Team-Kombination bei Olympia das Tempo vor. Vincent Kriechmayr konnte für Manuel Feller keine ideale Ausgangslage holen.

Bormio ‒ Im Kampf um eine Olympia-Medaille in der Teamkombination braucht Tirols Ski-Star Manuel Feller im Slalom eine Riesenleistung. Sein Partner Vincent Kriechmayr kam lediglich auf den siebenten Rang und riss einen Rückstand von 1,25 Sekunden auf. Auf Edelmetall fehlen schon 97 Hundertstel.

„Tut mir leid für den Manu, das war wirklich bescheiden. Ich bin richtig sauer“, ärgerte sich Routinier Kriechmayr, „Schade für ihn, ich habe ihm keinen Gefallen getan.“

In Führung liegt Italiens Shootingstar Giovanni Franzoni, sein Kollege Alex Vinatzer kämpft im Slalom (ab 14 Uhr, live tt.com-Ticker) um die Goldmedaille. Knapp dahinter lauern drei Schweizer Teams, Alexis Monney (mit Daniel Yule) fehlten 0,17 Sekunden, Marco Odermatt (mit Loic Meillard) 0,28.

Daniel Hemetsberger (Marco Schwarz) schaffte es knapp hinter Kriechmayr auf acht, ex aequo mit dem Mauracher Raphael Haaser, der mit dem Flirscher Michael Matt antritt. Direkt dahinter jagt der Ötztaler Fabio Gstrein im Slalom nach der Fahrt von Stefan Babinsky von Rang zehn aus das Podest. (tt.com)