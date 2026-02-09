Erste Ski-Medaille?
Olympia live! So steht es aktuell bei der Teamkombination der Herren in Bormio
Vincent Kriechmayr soll in der Abfahrt die Basis für eine Team-Medaille legen.
© APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Abfahrt und Slalom – welche Nation findet heute im Teambewerb der Herren die goldene Kombination? Mit uns seid ihr beim Rennen live dabei!
Die rot-weiß-roten Paarungen
- Vincent Kriechmayr/Manuel Feller
- Daniel Hemetsberger/Marco Schwarz
- Stefan Babinsky/Fabio Gstrein
- Raphael Haaser/Michael Matt