Sicherheit im Fasching: Polizei kündigt massive Kontrollen gegen Alkohol am Steuer an

Anlässlich des bevorstehenden Höhepunkts der Faschingszeit appelliert die Tiroler Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, sich nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer zu setzen. Gleichzeitig kündigt sie für die kommenden Tage Kontrollen im ganzen Bundesland an.

Innsbruck – Mit zahlreichen Umzügen, Bällen und Feiern erreicht der Fasching in den kommenden Tagen seinen Höhepunkt. Aus diesem Anlass warnt die Polizei eindringlich vor den Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Allein in diesem Jahr ereigneten sich in Tirol bereits 20 Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, bei denen 22 Menschen teils schwer verletzt wurden.

Die Polizei kündigt für die närrischen Tage verstärkte Alkohol- und Drogenkontrollen in allen Bezirken an. Die Überprüfungen werden zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten auf Landes- und Gemeindestraßen sowie auf der Autobahn stattfinden.

Warnung vor Restalkohol