Erkrankte Tirolerin erzählt
„Diese Krankheit muss man sich erst leisten können“: ME/CFS belastet Betroffene auch finanziell
Viele ME/CFS-Betroffene haben oft nicht einmal mehr die Kraft, aus dem Bett aufzustehen.
© Ute Grabowsky/photothek.net
Seit ihrer Erkrankung an ME/CFS kämpft eine Tirolerin nicht nur mit massiven gesundheitlichen Einschränkungen, sondern auch mit finanziellen Sorgen. Fehlende Kostenübernahmen, langwierige Genehmigungsverfahren und mangelnde Versorgungsstrukturen belasten sie und viele andere Betroffene finanziell.