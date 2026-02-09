„Diese Krankheit muss man sich erst leisten können“: ME/CFS belastet Betroffene auch finanziell

Seit ihrer Erkrankung an ME/CFS kämpft eine Tirolerin nicht nur mit massiven gesundheitlichen Einschränkungen, sondern auch mit finanziellen Sorgen. Fehlende Kostenübernahmen, langwierige Genehmigungsverfahren und mangelnde Versorgungsstrukturen belasten sie und viele andere Betroffene finanziell.