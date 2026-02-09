Altbürgermeister gestorben: Schlaiten trauert um Franz Pedarnig

Schlaiten nimmt Abschied von seinem langjährigen Altbürgermeister und Ehrenbürger Franz Pedarnig. Er verstarb am 7. Februar 2026 im Alter von 86 Jahren. Pedarnig prägte über Jahrzehnte das öffentliche und Vereinsleben der Gemeinde.

Schlaiten – Franz Pedarnig starb am 7. Februar, er wurde 86 Jahre alt. Pedarnig war von 1986 bis 2003 Bürgermeister der Gemeinde Schlaiten und wurde danach zum Ehrenbürger ernannt. Er war auch in der Musikkapelle, dem Pfarrkirchenrat, der Jagdgemeinschaft Schlaiten und bei den Schützen tätig.

Die Verabschiedung findet am Freitag, den 13. Februar 2026, statt. Um 14 Uhr geleitet man den Verstorbenen vom Dorfplatz zur Pfarrkirche Schlaiten. Dort erfolgt der Auferstehungsgottesdienst. Anschließend wird er auf dem Ortsfriedhof beigesetzt. Den Seelenrosenkranz betet die Gemeinde bereits am Mittwoch, 11. Februar 2026, und am Donnerstag, 12. Februar 2026, jeweils um 19 Uhr.

© Pedarnig