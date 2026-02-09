Wenner Fasnacht: Neue Spitze gewählt

Die Wenner Fasnacht hat eine neue Führung: Bei der jüngsten Vollversammlung wählten die Mitglieder Georg Bair zum Obmann und Manfred Stoll zu seinem Stellvertreter. Sie folgen auf Sigfried Fadum und Erich Bregenzer, die nach fast zehn Jahren ihre Ämter abgaben.

Ereignisreiche zehn Jahre

Fadum und Bregenzer prägten ihre Amtszeit mit persönlichem Einsatz und Zusammenhalt. Sie entwickelten die Fasnacht auch in schwierigen Zeiten weiter. Ihre Ära umfasste zwei aktiv gestaltete Fasnachten. Zudem meisterten sie die Corona-Pause, welche dem Vereinsleben Flexibilität abverlangte. In dieser Zeit bauten sie von 2022 bis 2023 das Fasnachtsarchiv neu. Dies bewahrt die Geschichte der Wenner Fasnacht. Im Jahr 2017 verlegten sie zudem den Fasnachtsumzug vom Oberdorf auf die Landesstraße. Dieser Schritt erhöhte die Sicherheit der Veranstaltung dauerhaft.

Bair: Vom Säckelmeister zum Obmann

Der neue Obmann Georg Bair kennt die Wenner Fasnacht gut. Er war lange als Säckelmeister der Roller und Scheller aktiv. Bair bringt organisatorische Erfahrung in seine neue Funktion ein. Gemeinsam mit Stellvertreter Manfred Stoll führen sie die Wenner Fasnacht in die Zukunft.