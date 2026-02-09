Umschwung in Sicht
Ferienwoche und Faschingszeit: Das Wetter in Tirol zeigt sich launisch
Viele Kinder verbringen die Semesterferien am Liebsten draußen. Heuer ist dabei mit einer Mischung aus Wolken, Sonne und Regen zu rechnen. So ähnlich wie auf dem Leserfoto von Brigitte Dreier dürfte es vielerorts ausschauen.
© Canva, Leserfoto Brigitte Dreier
In der Ferienwoche zeigt sich der Februar in Tirol von seiner abwechslungsreichen Seite. Mit Regen, Schnee, Sonne und Wolken ist alles dabei, was die Wetterküche zu bieten hat.