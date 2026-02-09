Welcher Werbespot gewinnt den Super Bowl? Das waren die besten Clips 2026

Der jährlich stattfindende Super Bowl bietet nicht nur für Sportfans gute Unterhaltung. Neben der vieldiskutierten Halbzeit-Show sind auch die Werbungen, die extra für das Event produziert werden, ein Highlight.

Santa Clara – Weltweit erreicht das Finale der National Football League (NFL) über 180 Millionen Zuschauer:innen. Um vor so einem großen Publikum werben zu dürfen, muss man tief in die Tasche greifen: Ein Werbespot von 30 Sekunden kostet laut Statista 8 Millionen Dollar. Die Unternehmen lassen dafür jedes Jahr ihrer Kreativität freien Lauf. Wie haben die besten Spots für euch herausgesucht.

Lady Gagas Lieblings-Pokemon

Zum 30. Jubiläum des japanischen Unternehmens treten im Werbespot besonders viele Stars auf. Auf die Frage: „What‘s Your Favourite?“ antworten unter anderem Popstar Lady Gaga (Jigglypuff), Komiker Trevor Noah (Psyduck) und Fußballer Lamine Yamal (Zygarde).

Sabrina Carpenter findet die große Liebe

Popstar Sabrina Carpenter („Espresso“, „Manchild“) schreibt erfolgreich Lieder über ihr unglückliches Liebesleben. Im Werbespot für Pringles baut sie sich aus Männer-Frust ihren Seelenverwandten „Pringeleo“ einfach selbst. In den letzten Sekunden stellt sich heraus: Er ist wirklich unwiderstehlich.

Novartis

Auch europäische Firmen sind auf dem Mega-Event vertreten. Novartis wirbt in einem Spot für Prostata-Voruntersuchungen. Mit dem Wortspiel „Relax your Tight Ends“ („Entspann dein enges Ende“) bewirbt das Pharma-Unternehmen ihre Blut-Tests, die man statt der rektalen Prostatauntersuchung vornehmen kann. Im Spot treten mehrere sehr entspannte Tight-End-Legenden auf, unter anderem Rob Gronkowski und Delanie Walker.

TurboTax

Oscar-Gewinner Adrien Brody („The Brutalist“) spielt die Hauptrolle in der TurboTax-Werbung. TurboTax ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Kund:innen beim Steuerausgleich helfen soll. Im Spot muss der überdramatische Brody von der Regie stark gemaßregelt werden, weil er sich nicht an die Anweisungen hält.

Bosch

Guy Fiery vs. „Justaguy“: Im Werbespot von Bosch sieht man anfangs nur den durchschnittlichen „JustaGuy“ („nur ein Typ“). Dieser verwandelt sich aber bei Kontakt zu verschiedenen Bosch-Geräten in Guy Fiery - wie man ihn kennt mit Tattoos, Kettchen und stacheligem Haar.

Squarespace

Emma Stone will sich im Spot von Squarespace die Domain für ihre eigene Website „emmastone.com“ sichern. Die ist aber schon vergeben, was zu kindlichen Wutausbrüchen und zahlreichen kaputten Laptops führt. Für die Umsetzung holten sich die Produzent:innen auch den griechischen Regisseur Giorgos Lanthimos an Bord („Poor Things“). Geheimtipp: Wer emmastone.com im Internet sucht, kommt tatsächlich auf eine Website, die mittlerweile Emma Stone gehört. In einem Video erklärt sie, dass sie tatsächlich schon lange versucht hat, an die Domain zu gelangen.

DoorDash

Der Lieferant DoorDash holt den Rapper 50 Cent vor die Kamera. Dieser hat vergangenes Jahr viel Aufmerksamkeit mit seiner Dokumentation über den Missbrauchsfall rund um Sean Combs („P. Diddy“) erregt. 50 Cent, dem selbst häusliche Gewalt vorgeworfen wurde, wird im Clip als „King of Trolls“ (König der Provokateure) dargesellt, von dem man noch etwas lernen könne.

BudLight

Was wäre ein so riesiges Sport-Event wie der Super Bowl ohne Alkohol? Der Spot der US-amerikanischen Biermarke Bud Light spielt auf einer Hochzeit, auf der aber nicht das glückliche Paar, sondern das Bier im Mittelpunkt steht. Als das einzige Fass Bud Light den Hügel hinunterpurzelt, purzelt die Hochzeitsgesellschaft hinterher und das Chaos ist komplett.