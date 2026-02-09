Bald Buchautor?
Olympiasieger Karl über Händespucker-Sager: „Das war ernst gemeint“
Die beiden Snowboard-Medaillengewinner Sabine Pyer (Silber) und Benjamin Karl (Gold) bei ihrer Ankunft im House Austria von Cortina.
© Patrick Steiner
Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl hält auch am Tag nach seinem zweiten Gold nach 2022 nichts von einem weiteren Feiertag zu seinen Ehren. Der 40-jährige Wahl-Osttiroler spielt mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben und bei den nächsten Winterspielen als Cyclocrosser anzutreten.