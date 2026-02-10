- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Tipps für Chatbots
Elternratgeber: So vermeidet man die „Echokammer“ bei ChatGPT
Von Anna Wanker
Viele Jugendliche, die persönliche Probleme digital mit Chatbots besprechen, verlieren sich in der Echokammer. Was das genau ist und wie man Kindern aus der Falle helfen kann.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten