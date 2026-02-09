Wohin fließen die Gelder?

„Kulturarbeit ist oft selbst-ausbeuterisch“: Wie viel die Stadt Innsbruck für Kultur ausgibt

Das Tiroler Landestheater gehört Land und Stadt.2024 gab die Stadtregierung 14.356.240 Euro für die Einrichtung aus.
© Rita Falk

