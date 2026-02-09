So war es vor 50 Jahren
„Wir haben das O-Dorf wachsen sehen“: Ein Ehepaar erinnert sich an Olympia 1976
Schon 1967 zogen Fritz und Inge Stern in ihre Wohnung im Innsbrucker O-Dorf. Bei den Olympischen Winterspielen vor 50 Jahren lebten sie praktisch Tür an Tür mit den TeilnehmerInnen aus aller Welt.
Vom allmorgendlichen Getümmel bis zur ausgefallenen Mannschaftsbekleidung: 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in Innsbruck erinnern sich zwei Bewohner des Olympischen Dorfes an diese besondere Zeit.