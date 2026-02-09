Schulte darf als Halbzeit-Siebte noch auf Medaille hoffen

Olympia-Gold scheint für Österreichs Rodlerinnen bereits nach dem ersten Tag im Einsitzer-Bewerb der Winterspiele in Cortina außer Reichweite. Auf eine Medaille darf nur noch Lisa Schulte hoffen. Die im Gesamtweltcup führende Tirolerin liegt nach zwei Läufen 0,678 Sekunden hinter der führenden Deutschen Julia Taubitz auf Rang sieben, auf das Podest fehlen ihr 0,183 Sekunden. Die zweifache Saisonsiegerin Hannah Prock verlor am Montag als Elfte bereits 1,173 Sekunden.

Schulte war nach dem ersten Lauf Achte gewesen. Die Weltmeisterin von 2024, in dieser Weltcup-Saison bereits dreimal Zweite, steigerte sich im zweiten Durchgang leicht. Für eine Medaille muss die 25-Jährige in den beiden abschließenden Läufen am Dienstag (17.00 und 18.34 Uhr) aber zulegen.

Deutscher Showdown um Gold

Prock kam mit der neuen Olympia-Bahn „Eugenio Monti“ nicht zurecht, verlor in beiden Läufen über eine halbe Sekunde. „Im ersten Lauf waren wir definitiv zu riskant am Weg, im zweiten bin ich einfach unsauber gefahren“, erklärte die 26-Jährige. Sie nehme lediglich die guten Startzeiten mit. Das Medaillenrennen sei für sie „ziemlich sicher schon gelaufen“. Österreichs dritte Starterin Dorothea Schwarz lag nach dem ersten Durchgang über eine Sekunde zurück, verbesserte sich aber im zweiten von Zwischenrang 16 auf 13 (+1,459).

Das Rennen um Gold dürfte eines zwischen Taubitz und ihrer Landsfrau Merle Fräbel werden. Die Weltmeisterin entriss der 22-jährigen Olympia-Debütantin die Führung im zweiten Lauf mit neuem Bahnrekord. Nach Tag eins trennen die deutschen Gold-Kandidatinnen aber nur 61 Tausendstelsekunden. Die drittplatzierte Lettin Elina Bota liegt bereits 0,495 Sekunden hinter Taubitz. (APA)