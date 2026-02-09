Eltern in Innsbruck verurteilt
„Die Schuld ist unermesslich“: Der Prozess im Fall des dreijährigen Elias zum Nachlesen
Elias’ Eltern zeigten sich zwar schon vor dem Prozess geständig, wollten sich am Montag aber zum Martyrium ihres kleinen Sohns nicht mehr vor den Geschworenen äußern.
© Daniel Liebl
Gequält, entmenschlicht, verhungert: Der Fall des kleinen Elias aus Ebbs zeigt, zu welchen Gräueltaten Menschen fähig sind – sogar, wenn es sich um das eigene Kind handelt. Vater und Mutter wurden nun zu lebenslanger Haft verurteilt.