Gleitschirm-Pilot saß nach Notlandung auf Gebirgsplateau fest: Polizei-Heli rückte aus

Neustift im Stubaital – Glück im Unglück hatte ein 50-Jähriger am Montagnachmittag bei einem Gleitschirm-Unfall im Stubaital. Der Einheimische wollte eigentlich von der „Schlick 2000“ bis zum Stubaier Gletscher fliegen. Im Bereich des „Mutterbergsee“ fiel sein Schirm aber plötzlich in sich zusammen und konnte sich aufgrund verhängter Leinen nicht mehr entfalten.

Der 50-Jährige war gezwungen, eine Notlandung einzulegen. Er schaffte es, auf einem Plateau auf einer Seehöhe von 2265 Metern unverletzt zu landen. Ein Neustart gelang jedoch trotz mehrfacher Versuche nicht – die Verhältnisse waren laut Polizei zu ungünstig. Auch ein Abstieg war nicht möglich.