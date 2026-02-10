Schwimmbad, Eislaufplatz & Co.: Wattens bittet Nachbarn um Mitfinanzierung

Wattens kann den Erhalt der regionalen Sportstätten, vom Alpenbad über den Eislaufplatz bis zur Kletterhalle, nicht mehr alleine stemmen: Das ist die dringliche Botschaft eines Schreibens, das im Namen des Gemeinderats an alle Nachbarorte ergeht – mit der Bitte um „substanzielle“ Kostenbeteiligung. Die brisante Debatte ist eröffnet.