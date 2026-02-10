Brisanter Brief der Gemeinde
Schwimmbad, Eislaufplatz & Co.: Wattens bittet Nachbarn um Mitfinanzierung
Große Sprünge sind in Wattens budgetär schon lange nicht mehr möglich. Bei der Finanzierung von Abgängen und Sanierungen beim Schwimmbad und anderen Sportstätten sieht man daher auch die Nachbargemeinden gefordert.
Wattens kann den Erhalt der regionalen Sportstätten, vom Alpenbad über den Eislaufplatz bis zur Kletterhalle, nicht mehr alleine stemmen: Das ist die dringliche Botschaft eines Schreibens, das im Namen des Gemeinderats an alle Nachbarorte ergeht – mit der Bitte um „substanzielle“ Kostenbeteiligung. Die brisante Debatte ist eröffnet.