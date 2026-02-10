Brand auf Firmengelände

Löscheinsatz in Pfaffenhofen: Brand vermutlich von explodierter Batterie verursacht

Pfaffenhofen – Die Freiwillige Feuerwehr in Pfaffenhofen musste am Montagabend gegen 19.40 Uhr zu einem Einsatz auf einem Firmengelände ausrücken. Ein Depot mit Elektroschrott war in Brand geraten, laut Zeugenaussagen war zuvor ein lauter Knall zu hören gewesen.

Das stark rauchende Feuer konnte von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle und schließlich gelöscht werden. Spätere Brandermittlungen ergaben, dass es vermutlich durch die Explosion einer Batterie ausgelöst wurde. Verletzt wurde niemand.

Für die Löscharbeiten waren zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort, darunter Abschnittskommandanten, ein Einsatzleiter, die Rettung sowie eine Polizeistreife. (TT.com)

