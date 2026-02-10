Löscheinsatz in Pfaffenhofen: Brand vermutlich von explodierter Batterie verursacht

Pfaffenhofen – Die Freiwillige Feuerwehr in Pfaffenhofen musste am Montagabend gegen 19.40 Uhr zu einem Einsatz auf einem Firmengelände ausrücken. Ein Depot mit Elektroschrott war in Brand geraten, laut Zeugenaussagen war zuvor ein lauter Knall zu hören gewesen.

Das stark rauchende Feuer konnte von den Einsatzkräften rasch unter Kontrolle und schließlich gelöscht werden. Spätere Brandermittlungen ergaben, dass es vermutlich durch die Explosion einer Batterie ausgelöst wurde. Verletzt wurde niemand.