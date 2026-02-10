Neue Regelung geplant

Nach 150 Autos soll Schluss sein: Straße zum Piburger See wird umgebaut und neu geregelt

Dem Leiter des Imster Baubezirksamts, Bernd Stigger, und Straßenmeister Michael Strigl (v.l.) liegt das umsetzungsreife Projekt zum Umbau der Piburger Landesstraße vor.
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Die Zufahrt von Oetz nach Piburg wird bis zum Sommer weitreichend umgestaltet: Während im unteren Bereich ein bislang einspuriger Abschnitt zweispurig wird, bekommen die Anrainer im oberen Abschnitt einen Gehsteig. Das soll die Sicherheit erhöhen und den Andrang auf den See bremsen.

