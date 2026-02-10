Schmuck gestohlen: Diebe brachen in Wohnhaus in Obermieming ein

Obermieming – Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in ein Wohnhaus in Obermieming eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen dem 7. Februar, 12 Uhr, und dem 9. Februar, 18.30 Uhr. Nachdem sich die Diebe gewaltsam Zutritt über die Terrasse verschafft hatten, stahlen sie drei Halsketten.