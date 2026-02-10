Fahndung bisher erfolglos
Schmuck gestohlen: Diebe brachen in Wohnhaus in Obermieming ein
Obermieming – Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in ein Wohnhaus in Obermieming eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen dem 7. Februar, 12 Uhr, und dem 9. Februar, 18.30 Uhr. Nachdem sich die Diebe gewaltsam Zutritt über die Terrasse verschafft hatten, stahlen sie drei Halsketten.
Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Eine in der Umgebung durchgeführte Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. (TT.com)