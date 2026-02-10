- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Löst Landsmann Horngacher ab?
Bierlimit für den Olympiasieger: Tiroler Trainer bremst deutsche Feierlaune
Coach Horngacher als Feierbremse? Olympiasieger Raimund ließ es bei der Siegerehrung ordentlich krachen.
© imago/Wagner, APA/AFP/JAVIER SORIANO
Von Günter Almberger
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten