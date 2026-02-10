Als Polizisten getarnte Räuber überfallen Geldtransporter auf Schnellstraße in Italien

Auf der Schnellstraße zwischen Lecce und Brindisi ereignete sich am Montag ein spektakulärer Raubüberfall, bei dem als Polizisten getarnte Räuber einen Geldtransporter stoppten und die Panzertür sprengten.

Apulien – Filmreife Szenen haben sich auf der Schnellstraße 613 zwischen Lecce und Brindisi (Apulien) abgespielt. Am Montagvormittag haben mit Sturmgewehren bewaffnete Räuber, die als Polizisten getarnt waren, einen Geldtransporter gestoppt und die Panzertür aufgesprengt. Um die Straße zu sperren, wurden weitere Fahrzeuge in Brand gesteckt. Es kam zu einem Schusswechsel mit Carabinieri, verletzt wurde niemand. Zwei Männer aus Foggia wurden festgenommen.