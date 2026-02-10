- Überblick
Erstmals seit 27 Jahren
Wie eine Tiroler Alpinrodlerin für einen historischen Meilenstein sorgte
Riccarda Ruetz schrieb am Wochenende Alpinrodel-Geschichte. Das Gelbe Trikot der Gesamtführenden ist ihr nicht mehr zu nehmen.
© ÖRV/Wilhelm
