Skiunfall in Ellbögen: 14-Jähriger musste mit Heli ins Spital geflogen werden

Ellbögen – Ein 14-jähriger Skifahrer ist am Montagvormittag bei einem Alpinunfall in Ellbögen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei um kurz nach 10 Uhr bei der Schutzhütte Meissner Haus. Der Jugendliche sprang mit seinen Skiern über eine vor dem Haus befindliche Sprungschanze und kam dabei zu Sturz. Eine Ärztin, die sich zufällig ebenfalls bei der Hütte aufhielt, leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte.