„Im Blindflug unterwegs“
Anzahl der Anleger-Hotels in Tirol bleibt ein großes Geheimnis
In Tirol haben sich in den vergangenen Jahren die umstrittenen Investoren-Modelle ausgebreitet: Wie viele solcher Hotels es gibt, ist unbekannt.
Nach dem Höchstgerichtsurteil in einem Salzburger Fall um die umstrittenen Investoren-Hotels sieht Tirols Landesregierung keinen Handlungsbedarf. Wie viele dieser Anleger-Hotels es mittlerweile in Tirol bereits gibt, wisse man nicht. Die Liste Fritz sieht das Land im „Blindflug“ unterwegs.