Hechenberger-Protest vor Lidl

Tiroler Bauern kampfbereit: Aufstand gegen Milch als „Ramschware“

Hechenberger kündigt Proteste mit Hunderten Bauern an, sollten die Lebensmittel-Diskonter an ihrer Schleuderpreispolitik festhalten.
© TT
Peter Nindler

Den Tiroler Milchbauern reicht es: Mit einem Protest-Video vor einem Lebensmittel-Diskonter in Innsbruck macht Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger auf die Schleuderpreispolitik im Lebensmittelhandel aufmerksam. Mit 79 Cent pro importierter Haltbarmilch aus Deutschland.