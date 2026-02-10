Hechenberger-Protest vor Lidl
Tiroler Bauern kampfbereit: Aufstand gegen Milch als „Ramschware“
Hechenberger kündigt Proteste mit Hunderten Bauern an, sollten die Lebensmittel-Diskonter an ihrer Schleuderpreispolitik festhalten.
Den Tiroler Milchbauern reicht es: Mit einem Protest-Video vor einem Lebensmittel-Diskonter in Innsbruck macht Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger auf die Schleuderpreispolitik im Lebensmittelhandel aufmerksam. Mit 79 Cent pro importierter Haltbarmilch aus Deutschland.