„Jeder junge Mensch ist hochbegabt“: Gymnasium Reutte startet individuelle Förderung

Das Gymnasium Reutte legt einen neuen Schwerpunkt auf persönliche Lernbegleitung. Ein erfahrenes Team unterstützt SchülerInnen dabei, selbstbewusst schulische Herausforderungen zu meistern.

Reutte – Mit Beginn des neuen Schuljahres setzt das Gymnasium Reutte einen besonderen Schwerpunkt: die individuelle Förderung der Jugendlichen. Unter der Leitung von Direktor Christian Meßmer startet ein speziell zusammengestelltes Team, das SchülerInnen in ihrer persönlichen Lernentwicklung begleiten soll.

„Jeder junge Mensch ist hochbegabt. Manchmal braucht es nur die richtige Lernstrategie, damit diese Begabungen sichtbar werden“, ist Direktor Meßmer überzeugt. Die individuelle Lernbegleitung (ILB) soll Jugendliche dabei unterstützen, ihre Stärken zu erkennen, passende Lernwege zu finden und mit mehr Selbstvertrauen schulische Herausforderungen zu meistern.

Das neue ILB-Team besteht aus qualifizierten PädagogInnen. Sie möchten Jugendliche dort abholen, wo sie stehen, und individuell fördern. Die Unterstützung reicht von Lernorganisation und Motivation über Konzentrations- und Arbeitstechniken bis zu fachlicher Hilfe oder Begleitung in besonderen Belastungssituationen.

„Individuelle Förderung ist mir ein großes Anliegen. Wir möchten unsere Jugendlichen nicht nur unterrichten, sondern sie als ganze Persönlichkeiten unterstützen“, erklärt Meßmer. Bildung sei immer auch Beziehungsarbeit – und genau hier könne die ILB entscheidende Impulse geben.