Langläufer Moser verpasste Sprint-Finalläufe, Bucher schaffte die Qualifikation

Lago di Tesero – Benjamin Moser hat bei den Olympischen Spielen in Italien am Dienstag eine große Enttäuschung erlebt. Der Traum des Tirolers auf einen Spitzenplatz im Langlauf-Sprint in Tesero endete bereits in der Qualifikation, als 33. verpasste er die Teilnahme an den Finalläufen gerade einmal um 31 Hundertstelsekunden. Das Aus kam auch für Michael Föttinger (46.). Bei den Frauen qualifizierte sich Heidi Bucher bei ihrem Olympia-Debüt erstmals für die Finalläufe der Top 30 (11.45 Uhr).

Die 19-Jährige Tirolerin belegte im Prolog über 1,6 km im klassischen Stil mit einem Rückstand von 12,52 Sekunden den 28. Platz und steht damit erstmals in ihrer Karriere im Viertelfinale. „Das war mein großes Ziel und das habe ich erreicht“, sagte Bucher „megahappy“. Die Burgenländerin Magdalena Scherz verpasste hingegen den angepeilten Einzug in die Top 30 als 35. (+15,20) knapp.

Heidi Bucher überraschte in der Qualifikation. © IMAGO/MAXIM THORE

Moser tief enttäuscht

Moser war nach seinem ersten Olympia-Einsatz in Tesero niedergeschlagen und ärgerte sich über seinen Rückstand von 11,67 Sek. auf den überlegenen norwegischen Superstar Johannes Hösflot Kläbo. „Für mich war es keine Hundertstel-Entscheidung. Weil elf Sekunden sind eine Welt. Ich bin mehr als enttäuscht, im Prinzip ist es die schlechteste Performance der Saison“, sagte Moser zur APA. Es sei ein „Scheiß“, weil „so viele Leute da sind und ich so herummurkse“.