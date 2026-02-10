Fliegerbombe in Hall gefunden: Hunderte Anwohner evakuiert, Entminungsdienst vor Ort

Im Westen von Hall wurde eine geschätzt 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt. Ein Sperrkreis im Umkreis von 200 Metern wurde eingerichtet, Hunderte AnwohnerInnen evakuiert. Der Entminungsdienst ist bereits vor Ort. Aus Sicherheitsgründen wurde auch die Bundesstraße gesperrt.

Hall in Tirol – Im Jahr 1945 wurden über Hall Bomben auf die Bahnanlagen abgeworfen, insgesamt 323 Tonnen. Die Folgen sind heute noch spürbar. So wurde am Dienstag um 9.30 Uhr im Westen der Stadt eine Fliegerbombe entdeckt – ein Großeinsatz läuft.

PolizistInnen klingelten an den Haustüren, um die BewohnerInnen zu informieren. © Daniel Liebl

Bei Grabungsarbeiten in der Weinfeldgasse stieß man auf das geschätzt 125 Kilogramm schwere Kriegsrelikt. Daraufhin wurde ein Sperrkreis im Umfang von 200 Metern rund um den Fundort eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher.

An den Wohnhäusern wurde eine Verordnung angebracht. © Liebl

„Alle Häuser sind leer“

Straßensperren waren die Folge, rund 500 BewohnerInnen sind in dem Gebiet gemeldet. Wie viele wirklich zu Hause waren und evakuiert werden mussten, wird noch erhoben. Es dürften jedoch einige Hundert gewesen sein. Kurz nach 13 Uhr konnten die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen werden. „Alle Häuser sind leer“, erklärte Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Andrä Fankhauser gegenüber der TT.

Mehrere Straßenzüge wurden abgesperrt. © Daniel Liebl

Entminungsdienst vor Ort

Der Entminungsdienst des Bundesheers, der aus Linz anreisen musste, traf gegen 13 Uhr in Hall ein. Dieser schaut sich nun die Situation vor Ort genau an, dann plane man weiter. Noch ist unklar, wie lange der Einsatz dauern wird und wann die AnwohnerInnen wieder in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Die Betroffenen können in der Zwischenzeit im Kurhaus sowie in einem Seniorenheim unterkommen.

Der Entminungsdienst des Bundesherr ist mittlerweile in Hall eingetroffen. © Daniel Liebl