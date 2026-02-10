Fliegerbombe in Hall gefunden: Evakuierung läuft, Straßensperre eingerichtet

In Hall läuft derzeit ein Großeinsatz: Im Westen der Stadt wurde eine Fliegerbombe entdeckt.

Hall in Tirol – Im Jahr 1945 wurden über Hall Bomben auf die Bahnanlagen abgeworfen, insgesamt 323 Tonnen. Die Folgen sind heute noch spürbar. So wurde am Dienstag um 9.30 Uhr im Westen der Stadt eine Fliegerbombe entdeckt – der Großeinsatz läuft.