Polizei vor Ort

Fliegerbombe in Hall gefunden: Evakuierung läuft, Straßensperre eingerichtet

Auch Jahrzehnte nach dem Krieg werden immer noch Fliegerbomben entdeckt. (Symbolbild)
© APA/Helmut Fohringer

In Hall läuft derzeit ein Großeinsatz: Im Westen der Stadt wurde eine Fliegerbombe entdeckt.

Hall in Tirol – Im Jahr 1945 wurden über Hall Bomben auf die Bahnanlagen abgeworfen, insgesamt 323 Tonnen. Die Folgen sind heute noch spürbar. So wurde am Dienstag um 9.30 Uhr im Westen der Stadt eine Fliegerbombe entdeckt – der Großeinsatz läuft.

Bei Grabungsarbeiten in der Weinfeldgasse stieß man auf das Kriegsrelikt. Straßensperren sind die Folge, die Bewohner der angrenzenden Gebäude werden evakuiert. Auch der Entminungsdienst ist bereits informiert. Der Einsatz läuft (TT)

