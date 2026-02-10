Fliegerbombe in Hall gefunden: Hunderte Anwohner evakuiert, Entminungsdienst vor Ort

In Hall läuft derzeit ein Großeinsatz: Im Westen der Stadt wurde eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt. Ein Sperrkreis im Umkreis von 200 Metern wurde eingerichtet. Hunderte AnwohnerInnen wurden evakuiert.

Hall in Tirol – Im Jahr 1945 wurden über Hall Bomben auf die Bahnanlagen abgeworfen, insgesamt 323 Tonnen. Die Folgen sind heute noch spürbar. So wurde am Dienstag um 9.30 Uhr im Westen der Stadt eine Fliegerbombe entdeckt – ein Großeinsatz läuft.

PolizistInnen klingelten an den Haustüren, um die BewohnerInnen zu informieren. © Daniel Liebl

Bei Grabungsarbeiten in der Weinfeldgasse stieß man auf das 125 Kilogramm schwere Kriegsrelikt. Daraufhin wurde ein Sperrkreis im Umfang von 200 Metern rund um den Fundort eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher.

An den Wohnhäusern wurde eine Verordnung angebracht. © Liebl

Entminungsdienst vor Ort

Straßensperren sind die Folge, einige Hundert BewohnerInnen der angrenzenden Gebäude werden sicherheitshalber evakuiert. Die Evakuierungsmaßnahmen waren gegen 13 Uhr beinahe abgeschlossen. Insgesamt seien in dem Gebiet rund 500 Menschen gemeldet, viele waren untertags allerdings nicht zu Hause.

Mehrere Straßenzüge wurden abgesperrt. © Daniel Liebl

Der Entminungsdienst, der aus Linz anreisen musste, traf gegen 13 Uhr in Hall ein. Dieser schaut sich nun die Situation vor Ort genau an, dann plane man weiter. Noch ist unklar, wie lange der Einsatz dauern wird und wann die AnwohnerInnen wieder in ihre Häuser zurückkehren dürfen.