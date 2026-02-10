- Überblick
Olympia vor der Haustüre
Tiroler Rodel-Fans stürmten nach Cortina: In die Euphorie mischte sich auch Kritik
Der Rodelverein Halltal-Absam freute sich über das gemeinsame Foto mit seinem Olympia-Stolz Dorothea Schwarz.
© Robert Thiem
Von Daniel Lenninger
