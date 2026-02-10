Auto prallte in Haiming gegen Kreisverkehr: Alkolenker ist Führerschein vorerst los

Haiming – Ein 66-Jähriger ist am Montagnachmittag in Haiming alkoholisiert mit seinem Auto verunfallt. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr von Silz kommend auf der Tiroler Straße (B171) Richtung Westen, als das Fahrzeug gegen die Umrandung des Kreisverkehrs Haiming prallte.

Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt, begab sich jedoch erst am Dienstag in ärztliche Behandlung. Wegen seiner Alkoholisierung wurde ihm der Führerschein noch am Unfallort abgenommen. Der 66-Jährige wurde angezeigt. (TT.com)